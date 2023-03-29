«Стоят, как прибитые гвоздями». Петраков отругал футболистов своей сборной после ничьей в товарищеском матче 29 марта, 16:52 Петраков возглавляет сборную Армении с января 2023 года (Фото:ffa.am)

Украинскому наставнику сборной Армении Александру Петракову не понравилась игра своих подопечных в товарищеском матче с Кипром (2:2).

После матча Петраков заявил, что футболисты сборной Армении плохо действовали при стандартах, хотя именно этому компоненту уделялось большое внимание на тренировках, сообщает news.am.

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«Скажем, результат такой, 2:2 – для зрителей неплохо в принципе. Скажу откровенно, очень хотел выиграть, но, видите ли, опять не получилось у меня.

Мы стандарты отрабатывали. У нас низкорослая команда. Когда играли персонально, только мяч улетел — никто не держит никого. Я говорил, что если подается от ворот мяч, то нужно делать шаг вперед на метр-полтора. Сказал, что ножки должны быть веселыми. Предупредил вратаря, что он должен командовать и говорить. Бесполезно - идет подача, а все стоят на прямых ногах, как прибитые гвоздями. Только вчера изучали стандартные положения", - сказал Петраков.

Ранее Петраков после поражения в дебютном матче со сборной Армении против Турции в отборе Евро-2024 (1:2) резко ответил журналисту, когда тот поинтересовался у коуча, не поздно ли тот сделал замены.

Затем перед товарищеским матчем с Кипром украинскому тренеру не понравился вопрос журналиста о том, почему в матче с Турцией он не заменил форварда Тиграна Барсегяна.