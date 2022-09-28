«Они снова хотят, чтобы я ушел». Петраков отметился некультурным поступком после матча с Шотландией — видео 28 сентября, 11:48 Петракова разозлил вопрос о контракте (Фото:REUTERS/Hayk Baghdasaryan)

После результата, который не разрешил Украине выйти в элитный дивизион Лиги наций в конференц-зале прозвучал вопрос о будущем Петракова в должности наставника сборной, который разозлил наставника.

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На вопрос Петраков ответил «без комментариев», после чего обратился к пресс-секретарю сборной Александру Гливинскому со словами «они хотят, чтобы я ушел» и плюнул на пол.

Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте BuckarooBanzai.



Сообщалось, что сборная Украины сыграла вничью с Шотландией (0:0) и не смогла выйти в дивизион А Лиги наций.



Ранее Петраков заявил, что переговоров по продлению контракта со сборной не было, а ситуация должна проясниться после матча с Шотландией.