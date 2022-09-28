«Они снова хотят, чтобы я ушел». Петраков отметился некультурным поступком после матча с Шотландией — видео

28 сентября, 11:48
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Петракова разозлил вопрос о контракте (Фото:REUTERS/Hayk Baghdasaryan)

Петракова разозлил вопрос о контракте (Фото:REUTERS/Hayk Baghdasaryan)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков эмоционально отреагировал на один из вопросов во время послематчевой пресс-конференции после ничьей с Шотландией (0:0) в Лиге наций.

После результата, который не разрешил Украине выйти в элитный дивизион Лиги наций в конференц-зале прозвучал вопрос о будущем Петракова в должности наставника сборной, который разозлил наставника.

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На вопрос Петраков ответил «без комментариев», после чего обратился к пресс-секретарю сборной Александру Гливинскому со словами «они хотят, чтобы я ушел» и плюнул на пол.

Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте BuckarooBanzai.

https://twitter.com/Buckarobanza/status/1574868769201070081?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1574868769201070081%7Ctwgr%5E96acad1c11044a07a888a7dd7f7f1b118972d8e5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fchampion.com.ua%2Fblogs%2F2022%2F09%2F28%2F911502%2Fpetrakov-plyunuv-na-preskonferentsiyi-zbirnoyi-ukrayiny-pislya-zapytannya-pro-svoyu-vidstavku-video

Сообщалось, что сборная Украины сыграла вничью с Шотландией (0:0) и не смогла выйти в дивизион А Лиги наций.

Ранее Петраков заявил, что переговоров по продлению контракта со сборной не было, а ситуация должна проясниться после матча с Шотландией.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Александр Петраков

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