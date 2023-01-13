Сборная Украины осталась без главного тренера 13 января, 16:40 Под руководством Петракова сборная Украины сыграла 15 матчей (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Александр Петраков официально покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

УАФ поблагодарила Петракову за работу, а тот в свою очередь выразил благодарность ассоциации за предоставленную возможность работать с национальной командой.

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«Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас! Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины! Слава Украине!», - сказал Петраков.

Петраков возглавлял сборную Украины с августа 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 15 матчей, в которых одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и дважды проиграла.

Во главе с Петраковым украинцы не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022 и вылетели в дивизион B Лиги наций.

Кто станет следующим главным тренером сборной Украины, пока неизвестно.

Ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров, возглавляющий сейчас Аль-Айн из ОАЭ.

