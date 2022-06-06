Петраков — после невыхода на ЧМ-2022: «Не нужно лить негатив на Ярмоленко и других, выливайте все на меня» 6 июня, 00:43 Цей матеріал також доступний українською Петраков хотел бы, чтобы люди в Украине запомнили национальную команду в отборе на ЧМ-2022 (Фото:Reuters/John Sibley)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение подопечных от Уэльса (0:1) в финале плей-офф отбора, которое не позволило им выйти на чемпионат мира 2022 года.



Специалист заявил, что хотел бы, чтобы люди в Украине запомнили национальную команду во время отбора на ЧМ-2022, сообщает сайт УАФ.

«Мои ребята сделали все, что могли. Не знаю, что сказать. Нужно извиниться за то, что мы не забили, но мы делали все, что могли. Это спорт», – отметил Петраков.

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По его словам, в раздевалке сборной царит гробовая тишина, добавив, что это спорт, футбол, где у одних было везение, у других его не было.

Как чувствует себя Андрей Ярмоленко, забивший в собственные ворота? Могу только поблагодарить его за все, что он сделал для сборной.

У меня нет претензий к моим игрокам. Обращаюсь к прессе: не нужно лить негатив на Ярмоленко и других ребят, выливайте все на главного тренера. Выигрывает - команда, проигрывает - главный тренер", - призвал Петраков.

Отвечая на вопрос, есть ли у него какие-то слова для мирового сообщества относительно текущей ситуации в Украине, тренер напомнил, что идет война, где погибают люди, включая детей и женщин.

«Россияне наносят очень много вреда нашей инфраструктуре. Наши ребята из ВСУ борются, как могут. Могу пожелать, чтобы все поддерживали нашу страну. Хочу еще раз подчеркнуть: не дай Бог, чтобы к вам пришло это горе. Пока оно лично тебя не коснется – никто не поймет, что такое война.

Мы сейчас находимся здесь [в Уэльсе], а там гибнут люди. Я не знаю, какие слова подобрать для ребят на передовой. Ребята, мы сделали сегодня все, что могли. Но это спорт, на который смотрят миллионы людей. Кому-то повезло, кому-то нет...", - резюмировал Петраков.

В полуфинале плей-офф сборная Украины со счетом 3:1 обыграла национальную команду Шотландии.



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