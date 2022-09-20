«От своих слов не отказываюсь». Петраков отреагировал на наказание от УЕФА из-за обвинений россиян 20 сентября, 22:35 Ранее Петраков призвал отстранить всех россиян от международных соревнований (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отреагировал на штраф от УЕФА из-за обвинений со стороны Российского футбольного союза (РФС).

Свою позицию о наложенных санкциях наставник «сине-желтых» изложил во время пресс-конференции перед матчем Лиги наций против шотландцев, которая транслировалась на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

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«Мое мнение насчет призывов к дисквалификации? Это федерация, там решают юристы. Я от своих слов не отказываюсь.

Правда, что на меня наложили штраф, мне Андрей Павелко сказал об этом. Насчет суммы не могу ответить, потому что не знаю", — сказал тренер.

Ранее Петраков призвал отстранить всех россиян от международных соревнований по меньшей мере на пять лет.



В РФС главного тренера сборной Украины обвинили в том, что он якобы «призвал к насилию», а его призывы отстранить всех российских спортсменов и применить эту санкцию ко всем гражданам РФ, по мнению организации, являются «дискриминационными по национальному признаку».

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