«Ребята хотели таких соперников». Главный тренер сборной Украины отреагировал на жеребьевку отбора Евро-2024 9 октября, 19:16 Александр Петраков пока не продлил контракт со сборной Украины (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Петраков подчеркнул, что у украинцев уже есть опыт успешных матчей против итальянцев и англичан, поэтому команда не будет бояться именитых соперников, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Видео дня

«Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, порадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Вся борьба впереди рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята хотели таких соперников», — сказал Петраков.



Сообщалось, что в отборе на Евро-2024 Украина сыграет с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

Квалификационный цикл начнется в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграла вничью 0:0 с Шотландией и осталась во втором дивизионе Лиги наций.

