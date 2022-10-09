«Ребята хотели таких соперников». Главный тренер сборной Украины отреагировал на жеребьевку отбора Евро-2024

9 октября, 19:16
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Александр Петраков пока не продлил контракт со сборной Украины (Фото:УАФ)

Александр Петраков пока не продлил контракт со сборной Украины (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Петраков подчеркнул, что у украинцев уже есть опыт успешных матчей против итальянцев и англичан, поэтому команда не будет бояться именитых соперников, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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«Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, порадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Вся борьба впереди рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята хотели таких соперников», — сказал Петраков.

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Сообщалось, что в отборе на Евро-2024 Украина сыграет с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

Квалификационный цикл начнется в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграла вничью 0:0 с Шотландией и осталась во втором дивизионе Лиги наций.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Англии Сборная Италии Евро-2024 Сборная Северной Македонии

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