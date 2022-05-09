«Тогда жизнь проживу не зря». Наставник сборной Украины назвал одну из главных целей в своей жизни 9 мая, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Петраков отметил, что в сложившейся ситуации важно отгородить футболистов от посторонних мыслей (Фото:Александр Петраков/Facebook)

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков рассказал о значимости выхода своей команды на чемпионат мира-2022 (ЧМ-2022) в Катаре для себя лично.

Слова наставника «сине-желтых» приводит Daily Mail.

«Я против того, чтобы сборной Украины предоставили прямую путевку на ЧМ-2022. И игроки этого не желают. Я знаю, что это будет невероятно тяжело, но верю, что мы выйдем в финальную часть турнира.

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Чувствую большую ответственность за то, что делаю. Чувствую эту ответственность перед всем украинским народом. Я в таком возрасте, когда ничего не хочется. Ни дома, ни автомобиля. Если выведу команду на ЧМ в Катаре, то прожил свою жизнь не зря", — сказал тренер.

Также Петраков отметил, что в сложившейся ситуации важно отгородить футболистов от посторонних мыслей. В то же время он признал, что сделать это практические нереально, так как игроки должны знать, что происходит в родной стране.

1 июня в Глазго сборная Украины сыграет матч первого раунда плей-офф отбора ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии. Победитель этого поединка сыграет в финале плей-офф на выезде против Уэльса 5 июня.

Сообщалось, что 11 мая сборная Украины сыграет товарищеский матч с менхенгладбахской Боруссией.

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