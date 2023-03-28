«Почему я вам должен объяснять свое решение?». Петраков во главе сборной Армении снова в грубом тоне пообщался с журналистом 28 марта, 19:33 Петраков возглавлял сборную Украины на протяжении 2021−2022 годов (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Экс-наставник сборной Украины, а теперь главный тренер национальной команды Армении Александр Петраков в очередной раз отметился грубым отношением к журналисту.

На пресс-конференции перед товарищеским матчем против Кипра Петракову не понравился вопрос журналиста, который поинтересовался, почему в матче с Турцией наставник не заменил форварда Тиграна Барсегяна, сообщает официальный YouTube-канал Федерации футбола Армении.

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"А вы считаете, что он не должен играть? Это ли ваше мнение, что он не должен играть? Я главный тренер. Это мое решение.

Почему я должен объяснять это решение? Я просто сказал: главный тренер. Я принял такое решение. Вот и все. Вам не нравится Тигран Барсегян? Вы считаете, что я должен был его менять? Я принял такое решение", - ответил Петраков.

Ранее Петраков после поражения в дебютном матче со сборной Армении против Турции в отборе Евро-2024 (1:2) резко ответил журналисту, когда тот поинтересовался у коуча, не поздно ли тот сделал замены.

1 января у Александра Петракова завершился контракт со сборной Украины, после чего Украинская ассоциация футбола объявила о прекращении с ним сотрудничества.



Петраков стал главным тренером сборной Армении в январе этого года.