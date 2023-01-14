Петраков после ухода из сборной Украины возглавил другую национальную команду

14 января, 21:16
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Петраков недолго оставался без работы (Фото:УАФ)

Петраков недолго оставался без работы (Фото:УАФ)

Экс-наставник сборной Украины Александр Петраков стал главным тренером сборной Армении.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении.

Отмечается, что решение назначить Петракова наставником сборной Армении было принято на заседании Исполкома ФИФА.

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Детали контракта пока не разглашаются.

1 января у Александра Петракова завершился контракт со сборной Украины, после чего Украинская ассоциация футбола объявила о прекращении с ним сотрудничества.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Александр Петраков Сборная Армении

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