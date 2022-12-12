Известный комментатор назвал команду, которую возглавит Петраков в случае прихода в сборную Украины Реброва

12 декабря, 21:17
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Петраков пока остается тренером сборной Украины (Фото:REUTERS/Hayk Baghdasaryan)

Петраков пока остается тренером сборной Украины (Фото:REUTERS/Hayk Baghdasaryan)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков возглавит молодежную сборную «сине-желтых», если наставником главной команды страны станет Сергей Ребров, сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко на своем YouTube-канале Вацко Live.

По словам Вацка, сейчас идут переговоры между президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко и Сергеем Ребровым о работе последнего наставником сборной Украины.

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Если переговоры будут успешными, нынешний наставник национальной команды Александр Петраков без работы не останется.

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"По кулуарной информации, Петракову пообещали пост тренера Украины U-21, если приходит Ребров. Это будет благодарность Петракову за то, что он выручил сборную после ухода Шевченко", – рассказал Вацко.

В настоящее время Ребров возглавляет аравийский Аль-Айн, с которым у него действует контракт до июня 2023 года.

Ранее Ребров заявлял, что согласился бы на предложение возглавить сборную Украины.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сергей Ребров Александр Петраков

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