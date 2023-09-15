«В них можно только в гроб ложиться». Футболист Динамо рассказал о необычном требовании Петракова к игрокам молодежной сборной Украины 15 сентября, 15:32 У Кабаева остались теплые воспоминания о работе под руководством Петракова (Фото:ФК Динамо)

Полузащитник киевского Динамо Владислав Кабаев рассказал о сотрудничестве с теперешним главным тренером сборной Армении Александром Петраковым, когда тот возглавлял молодежную сборную Украины.

В интервью изданию Трибуна Кабаев упомянул, что у Петракова было особое отношение к дрес-коду команды и он запретил игрокам одевать классические костюмы

«Мы поехали на чемпионат мира U-20 в Новую Зеландию. Нам должны были выдать классические костюмы. А он говорит: „Ребята, какие костюмы? Я посмотрел на них, то в тех костюмах можно только в гроб ложиться“. И нам их не выдали», — рассказал Кабаев.

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В то же время футболист добавил, что у него остались теплые воспоминания от сотрудничества с Петраковым

«Петраков умеет перед игрой где-то разбавить, когда мы сидим все зажатые. Он с юмором. Мог настроить на игру, мог и разбавить. Это круто, я считаю. Было много разных историй, я уже все не помню. Когда вижу его, то всегда тепло на душе. Ты знаешь, что он тебя где-то „уколет“ с юмором, и будет смешно», — подытожил Кабаев.



Следует отметить, что под руководством Петракова сборная Украины U-20 в 2019 году стала чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыла дело против Петракова.