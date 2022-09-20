УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины за высказывания о войне после обвинений России 20 сентября, 15:15 УЕФА решил, что высказывания Петракова тянут на штраф (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков получил штраф от УЕФА после абсурдной жалобы Российского футбольного союза по поводу высказывания наставника о войне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По словам Павелко, Петраков прогнозировано избежал дисквалификации, однако штраф, несмотря на надуманные обвинения, УЕФА все же назначил.

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«Истерика россиян по поводу главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ за честь оплатить», — написал Павелко.



Ранее Петраков призвал отстранить всех россиян от международных соревнований по меньшей мере на пять лет.



В РФС обвинили Петракова в том, что он якобы «призвал к насилию», а его призывы отстранить всех российских спортсменов и применить эту санкцию ко всем гражданам РФ, по мнению организации, являются «дискриминационными по национальному признаку».

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