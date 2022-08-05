Футболист сборной Украины посвятил гол в Лиге конференций погибшему на войне тестю — фото

5 августа, 16:54
Иван Петряк с тестем (Фото:Иван Петряк via Instagram)

Иван Петряк с тестем (Фото:Иван Петряк via Instagram)

Полузащитник венгерского Фехервара и сборной Украины Иван Петряк посвятил гол, который он забил в Лиге конференций в ворота Петрокуба из Молдовы, своему погибшему на войне тестю.

28-летний хавбек отметился в поединке результативным ударом на 66-й минуте. Он забил четвертый мяч своей команды в этой игре.

После гола Иван снял с себя футболку. Под ней была майка, на которой был изображен его тесть.

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В комментарии к фото с матчу, которые футболист опубликовал в Instagram, он написал: «Любим, помним, скучаем».

Для Петряка этот гол стал первым в текущем сезоне. На его счету также одна результативная передача в четырех поединках за Фехервар.

Сообщалось, что жена Петряка Юлия разыскивала своего отца, который воевал под Авдеевкой в Донецкой области.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Фото Іван Петряк Лига конференций

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