Футболист сборной Украины посвятил гол в Лиге конференций погибшему на войне тестю — фото 5 августа, 16:54 Иван Петряк с тестем (Фото:Иван Петряк via Instagram)

Полузащитник венгерского Фехервара и сборной Украины Иван Петряк посвятил гол, который он забил в Лиге конференций в ворота Петрокуба из Молдовы, своему погибшему на войне тестю.

28-летний хавбек отметился в поединке результативным ударом на 66-й минуте. Он забил четвертый мяч своей команды в этой игре.

После гола Иван снял с себя футболку. Под ней была майка, на которой был изображен его тесть.

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В комментарии к фото с матчу, которые футболист опубликовал в Instagram, он написал: «Любим, помним, скучаем».

Для Петряка этот гол стал первым в текущем сезоне. На его счету также одна результативная передача в четырех поединках за Фехервар.

Сообщалось, что жена Петряка Юлия разыскивала своего отца, который воевал под Авдеевкой в Донецкой области.



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