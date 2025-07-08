«Амбиции и прогресс». Один из лидеров клуба УПЛ перешел в команду из низшего дивизиона и объяснил неожиданное решение

8 июля, 14:21
Евгений Пидлепенец (Фото: ФК Буковина)

Бывший полузащитник львовских Карпат Евгений Пидлепенец прокомментировал решение перейти в черновицкую Буковину, которая выступает в Первой лиге.

В интервью YouTube-каналу Буковины футболист заявил, что выбрал черновицкую команду для продолжения карьеры из-за амбиций и перспектив клуба.

«Были некоторые предложения, но первой была Буковина, которая позвонила и хотела — очень настойчиво она этого хотела. Поэтому вариант пошел на Буковину, потому что это амбициозный клуб, который ставит перед собой задачи.

И самое главное — что этот клуб прогрессирует, и можно вместе с этим клубом прогрессировать и давать результаты.

Работа с тренерским штабом Сергея Шищенко? Я слышал от некоторых знакомых ребят, которые работали с этим тренерским штабом, что здесь очень хорошо относятся к футболистам. Много игровых упражнений с мячом — мне это интересно", — рассказал Пидлепенец.

Пидлепенец сыграл 49 матчей, забил восемь мячей и оформил десять ассистов. 1 июля стороны прекратили сотрудничество и игрок стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что тренер Сергей Шищенко покинул клуб УПЛ Оболонь и возглавил Буковину.

