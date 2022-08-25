Пике впервые попал в объективы камер с новой девушкой после расставания с Шакирой — фото 25 августа, 11:43 Футболист уже не скрывает своих отношений с 23-летней Чиа Марти (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Защитник испанской Барселоны Жерар Пике впервые попал в объективы камер вместе со своей новой девушкой после скандального расставания с известной колумбийской певицей Шакирой.

Футболист и его избранница по имени Клара Чиа Марти были замечены на свадьбе друга 35-летнего игрока «сине-гранатовых».

На снимке Пике и его девушка шли по побережью Коста-Брава, взявшись за руки.

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Отмечается, что футболист уже не скрывает своих отношений с 23-летней Чиа Марти.

Ранее СМИ назвали имя новой девушки Пике и опубликовали ее фото.

Позже папарацци впервые сфотографировали Шакиру с детьми после ее расставания с футболистом.

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