Ради нее бросил Шакиру. СМИ назвали новую девушку Жерара Пике — фото

12 августа, 13:55
Пике познакомился со студенткой в одном из баров Барселоны (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Пике познакомился со студенткой в одном из баров Барселоны (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Новой избранницей защитника испанской Барселоны Жерара Пике, который ранее расстался с известной колумбийской певицей Шакирой, стала 23-летняя студентка Клара Чиа Марти, сообщает The Sun.

По информации издания, пара встречается уже несколько месяцев. Именно с ней 35-летний футболист изменил Шакире. Жерар и Клара стараются держать свои отношения в секрете, но их окружению известно о связях между ними.

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Пике познакомился со студенткой в одном из баров Барселоны. Девушка там работала официанткой.

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Когда пара начала встречаться, Жерар устроил Чиа Марти работать в свою продюсерскую компанию Космос. В ее обязанности входит организация различных мероприятий.

Закрутив роман с Жераром, Клара удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Но в интернет сохранились некоторые из ее фото:

https://twitter.com/politicaestereo/status/1557790214340370432

Ранее Шакира показала, как отдохнула с детьми в Диснейленде.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол ФК Барселона Фото Шакира

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