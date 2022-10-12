«Секс — это жизнь». Жена звезды ПСЖ раскрыла подробности интимной жизни с мужем

12 октября, 17:44
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Рамос и Рубио воспитывают четырех детей (Фото:Пилар Рубио via Instagram)

Рамос и Рубио воспитывают четырех детей (Фото:Пилар Рубио via Instagram)

Жена звезды французского ПСЖ Серхио Рамоса Пилар Рубио рассказала о своей интимной жизни с мужем.

Слова избранницы 36-летнего испанца приводит The Sun.

«Мы делаем это каждый день, кроме тех дней, когда я нахожусь в Мадриде. Сегодня, например, благодаря этому интервью я не могу этим заняться.

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Секс — это жизнь", — сказала Рубио, которая старше своего мужа на восемь лет.

Также Пилар призналась, что тот факт, что у них с Серхио есть четыре ребенка, не сказывается на их сексуальной жизни.

Рубио — известная испанская журналистка. В Instagram она имеет 8,5 млн подписчиков.

Сообщалось, что Рамос продавал эксклюзивные худи для помощи украинцам.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Секс Девушки Фото Серхио Рамос

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