«Секс — это жизнь». Жена звезды ПСЖ раскрыла подробности интимной жизни с мужем 12 октября, 17:44 Рамос и Рубио воспитывают четырех детей (Фото:Пилар Рубио via Instagram)

Жена звезды французского ПСЖ Серхио Рамоса Пилар Рубио рассказала о своей интимной жизни с мужем.



Слова избранницы 36-летнего испанца приводит The Sun.

«Мы делаем это каждый день, кроме тех дней, когда я нахожусь в Мадриде. Сегодня, например, благодаря этому интервью я не могу этим заняться.

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Секс — это жизнь", — сказала Рубио, которая старше своего мужа на восемь лет.

Также Пилар призналась, что тот факт, что у них с Серхио есть четыре ребенка, не сказывается на их сексуальной жизни.

Рубио — известная испанская журналистка. В Instagram она имеет 8,5 млн подписчиков.

Сообщалось, что Рамос продавал эксклюзивные худи для помощи украинцам.