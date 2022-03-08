Шотландия — Украина сыграют в июне. ФИФА присудила поражение России от Польши в отборе на ЧМ-2022 8 марта, 23:25 Цей матеріал також доступний українською Россия прекратила выступления в отборе на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Международная федерация футбола (ФИФА) присудила поражение России от Польши в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года после решения об исключении сборных страны-агрессора из всех турниров.



Как сообщает официальный сайт организации, теперь польская национальная команда сыграет в финале плей-офф за выход на мундиаль с победителем пары Швеция — Чехия 29 марта.

При этом поединок Шотландия — Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022, который должен был состояться 24 марта, пройдет в июне.

Победитель этого матча сыграет с лучшим в паре Уэльс — Австрия, которые сыграют между собой 24 марта, как и планировалось ранее.

Сообщалось, что полуфинальный матч плей-офф на ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины перенесен из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022 после победы над Боснией и Герецеговиной (2:0).



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