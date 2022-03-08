Шотландия — Украина сыграют в июне. ФИФА присудила поражение России от Польши в отборе на ЧМ-2022

8 марта, 23:25
Цей матеріал також доступний українською
Россия прекратила выступления в отборе на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Россия прекратила выступления в отборе на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Международная федерация футбола (ФИФА) присудила поражение России от Польши в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года после решения об исключении сборных страны-агрессора из всех турниров.

Как сообщает официальный сайт организации, теперь польская национальная команда сыграет в финале плей-офф за выход на мундиаль с победителем пары Швеция — Чехия 29 марта.

Читайте также:

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж (Фото:УЕФА) УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж из-за нападения России на Украину

При этом поединок Шотландия — Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022, который должен был состояться 24 марта, пройдет в июне.

Победитель этого матча сыграет с лучшим в паре Уэльс — Австрия, которые сыграют между собой 24 марта, как и планировалось ранее.

Сообщалось, что полуфинальный матч плей-офф на ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины перенесен из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022 после победы над Боснией и Герецеговиной (2:0).

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2022 Сборная России Сборная Австрии Сборная Польши Сборная Уэльса Сборная Швеции

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ