Италия в ранге чемпиона Европы сенсационно не вышла на ЧМ-2022 после драматичного поражения Северной Македонии

25 марта, 03:28
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Сборная Италии пропустить второй чемпионат мира по футболу кряду (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Сборная Италии пропустить второй чемпионат мира по футболу кряду (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Сборная Италии в ранге действующего чемпиона Европы в драматичном матче полуфинала плей-офф проиграла дома Северной Македонии и не вышла на чемпионат мира-2022 по футболу.

Соперники не смогли отличиться голами в течение основных 90 минут игры, после чего в компенсированное время это удалось гостям.

На 90+2-м обороте секундной стрелки Александр Трайковски воспользовался передачей Бояна Миловски и вывел свою команду в финал плей-офф

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Тем самым сборная Италии не сыграет на втором чемпионате мира кряду. В решающем поединке за выход на мундиаль-2022 Северная Македония сыграет с Португалией, которая обыграла Турцию дома — 3:1.

В случае победы над командой Шотландии в июне на выезде сборная Украины в финале плей-офф встретится в гостях с Уэльсом, который был сильнее Австрии — 2:1.

Еще в одном полуфинале Швеция одолела дома Чехию 1:0 и в решающем матче плей-офф сыграет против Польши, которая после исключения России из турнира прошла в финал без матча.

Результаты полуфинала плей-офф ЧМ-2022

Италия — Северная Македония 0:1
Гол: Трайковски, 90+2

Португалия — Турция 3:1
Голы: Отавио, 15, Жота, 42, Нунес, 90+4 — Йилмаз, 65

Уэльс — Австрия 2:1
Голы: Бэйл, 25, 51 — Дэвис, 65 (автогол)

Швеция — Чехия 1:0
Гол: Квайсон, 110

В финале плей-офф на ЧМ-2022 сыграют:

Уэльс — Шотландия/Украина

Польша — Швеция

Португалия — Северная Македония

Накануне сборные Японии и Саудовской Аравии вышли на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

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