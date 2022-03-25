Италия в ранге чемпиона Европы сенсационно не вышла на ЧМ-2022 после драматичного поражения Северной Македонии
Сборная Италии пропустить второй чемпионат мира по футболу кряду (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Сборная Италии в ранге действующего чемпиона Европы в драматичном матче полуфинала плей-офф проиграла дома Северной Македонии и не вышла на чемпионат мира-2022 по футболу.
Соперники не смогли отличиться голами в течение основных 90 минут игры, после чего в компенсированное время это удалось гостям.
На 90+2-м обороте секундной стрелки Александр Трайковски воспользовался передачей Бояна Миловски и вывел свою команду в финал плей-офф
Тем самым сборная Италии не сыграет на втором чемпионате мира кряду. В решающем поединке за выход на мундиаль-2022 Северная Македония сыграет с Португалией, которая обыграла Турцию дома — 3:1.
В случае победы над командой Шотландии в июне на выезде сборная Украины в финале плей-офф встретится в гостях с Уэльсом, который был сильнее Австрии — 2:1.
Еще в одном полуфинале Швеция одолела дома Чехию 1:0 и в решающем матче плей-офф сыграет против Польши, которая после исключения России из турнира прошла в финал без матча.
Результаты полуфинала плей-офф ЧМ-2022
Италия — Северная Македония 0:1
Гол: Трайковски, 90+2
Португалия — Турция 3:1
Голы: Отавио, 15, Жота, 42, Нунес, 90+4 — Йилмаз, 65
Уэльс — Австрия 2:1
Голы: Бэйл, 25, 51 — Дэвис, 65 (автогол)
Швеция — Чехия 1:0
Гол: Квайсон, 110
В финале плей-офф на ЧМ-2022 сыграют:
Уэльс — Шотландия/Украина
Польша — Швеция
Португалия — Северная Македония
Накануне сборные Японии и Саудовской Аравии вышли на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.
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