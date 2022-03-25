Уэльс или Австрия? Сборная Украины узнала потенциального соперника за право сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре 25 марта, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Игроки сборной Уэльса празднуют гол (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Сборная Уэльса в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу обыграла национальную команду Австрии.

Победу хозяевам принес дубль их главной звезды Гарета Бэйла. Австрийцы ответили на это лишь одним голом.

Полуфинал отбора ЧМ-2022

Уэльс — Австрия 2:1

Голы: Бэйл, 25, 51 — Дэвис, 65 (автогол)

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За право сыграть на чемпионате мира-2022 сборная Уэльса поспорит с победителем пары Шотландия-Украина, которые свой матч полуфинала отбора сыграют в июне.

Главной же сенсацией на этой стадии стало поражение итальянцев от Северной Македонии.

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