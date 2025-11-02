«Он проявил себя как пародия»: Туран разнес футболиста Динамо после победы Шахтера в дерби

Главный тренер Шахтера Арда Туран после победы над Динамо (3:1) в 11-м туре УПЛ раскритиковал защитника киевлян Дениса Попова из-за его высказываний перед игрой.

Комментируя победу над Шахтером (2:1) в Кубке Украины, Попов назвал нынешний состав донецкой команды «пародией» по сравнению с тем, что было раньше.

Туран считает, что футболист Динамо проявил неуважение к игрокам Шахтера, особенно легионерам.

«Попов когда-то тоже был молодым игроком и должен понимать, что он должен быть примером для молодого поколения футболистов, которым, в частности, являются наши молодые бразильцы. Им действительно непросто — они прибыли в чужую страну за 12 тысяч километров. И несмотря на то, что в стране идет полномасштабная война, они пытаются делиться своими мечтами с тысячами детей здесь, в Украине.

Футбол — такое явление, где иногда можно проиграть, а иногда одержать победу. Поэтому очень важно относиться с должным уважением к любому сопернику.

По моему убеждению, Попов должен быть одним из тех игроков, которые являются примером для молодого поколения. Поэтому, по моему убеждению, он тоже проявил себя как пародия на определенный, отдельно взятый уровень. И я хочу подчеркнуть: этот ответ я даю вам не как главный тренер Шахтера, а просто как человек", — цитирует Турана Tribuna.com.

Добавим, что Попов позже заявлял, что не намеревался обидеть игроков донецкого клуба.

Легионеры Шахтера ответили Попову фотографией из раздевалки.