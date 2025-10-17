«Были проблемы»: Андрей Шевченко объяснил, почему завершил карьеру в 35 лет

Андрей Шевченко один из лучших футболистов в истории Украины (Фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Легендарный форвард Андрей Шевченко, который ныне является президентом Украинской ассоциации футбола, рассказал, как принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Недавно в интервью для Goal.pl Шевченко заявил, что в июле 2012 года ушел из профессионального футбола из-за проблем со здоровьем.

«Почему завершил карьеру в 35 лет? Проблемы со здоровьем, безусловно, сыграли значительную роль. У меня были проблемы с коленями и спиной. Но я доволен тем, как я покинул сцену.

Что касается клуба, я вернулся к игре за свое Динамо, а с национальной сборной попрощался на Евро-2012, которое принимали Польша и Украина. Такой способ прощания мне очень подошел", — рассказал Шевченко.

Отметим, что во время игровой карьеры украинец выступал за Динамо Киев (1994−1999, 2009−2012), Милан (1999−2006, 2008−2009) и Челси (2006−2008).

Самые успешные годы в своей карьере Шевченко провел в Италии. В составе Россонери Андрей забил 175 голов в 322 матчах. Вместе с командой выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, стал чемпионом Италии, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. А 2004 году он получил самую престижную индивидуальную награду в футболе — Золотой мяч.

После завершения карьеры Шевченко работал в сборной Украины. С 2016 по 2021 год возглавлял главную команду страны. Также имел неудачный опыт работы тренером итальянского клуба Дженоа (в сезоне 2021−2022).

