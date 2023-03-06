Луческу избрал примитивизацию. Почему Динамо — это катастрофа 6 марта, 20:52 Динамо не хватает интеллекта на поле (Фото:ФК Динамо)

Динамо проиграло 0:2 Ингульцу в Киеве. И проиграло абсолютно заслуженно.



Динамо потерпело поражение на своем поле от одного из аутсайдеров украинской Премьер-лиги Ингульца. Александр Сажко – заместитель главного редактора сайта Tribuna.com Украина анализирует сенсационную неудачу киевского клуба.

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Александр Сажко Заместитель главного редактора сайта Tribuna.com Украина

Я действительно все понимаю, что после потери четырех лидеров (Цыганков и Забарный – трансферы, Бущан и Шапаренко – травмы) максимально сложно требовать от Динамо чего-то яркого. Проблемы у киевлян должны быть — в том числе и такие вот результаты.

Но как же бросается странность решений Луческу. У Динамо катастрофически не хватает интеллекта на поле – и вместо Сироты или Боля выходит Дячук, а вместо Лонвейка – Кабаев.

В общем, если посмотреть на стартовый состав, то там некому было вести комбинационную игру — ни с точки зрения интеллекта, ни с точки зрения техники. Двух центрбеков Ингулец вообще не трогал – потому что угрозы от них ноль.

Даже когда Шепелев опускался ниже (это случалось слишком часто), видимости борьбы одного игрока Ингульца хватало, чтобы не давать им втроем (!) обострять игру без реального давления.

Если у тебя в зоне построения атаки три в один без обострения, то чего ждать дальше, где у тебя уже получается 7 против 9? Среди которых Кабаев без ума вообще, примитивный Караваев, зеленые Ванат и Волошин, Сидорчук, который на таком уровне не ужасен, но этого недостаточно.

Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо

Поэтому все замечательные открывания Буяльского между линиями или в штрафной в основном заканчивались ничем. То Дубинчак хорошо зайдет в полуфланг, увидит Буяльского, но отдаст на два метра в сторону, то Волошин запустит ему в борьбу, а не под удобную ногу.

Ожидать комбинационной игры от такого состава невозможно. Причем у Луческу был хоть и ограниченный, но выбор - Царенко, Лонвейк, Сирота, даже с натяжкой Гармаш. Но он сам выбрал примитивизацию — и никакой идеи под нее нет для еще более вертикальной игры.

И только сейчас пишу о судействе. Оба гола – спорные. Это важно: не точно ошибочные, но спорные. В первом - борьбу с Дячуком в теории можно трактовать как толчок в спину, но это очень дискуссионно. Во втором - была рука у Ингульца, но она была в достаточно нормальном положении.

Главное – арбитры оба раза приняли решение не в пользу Динамо. Но даже если бы было по-другому, то команда Луческу в этом матче так и не наиграла бы больше, чем на ничью. И могла действительно пропустить еще, поэтому проиграла вполне заслуженно.

Еще раз: Ингульцу в Киеве.

Текст опубликован с разрешения автора

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