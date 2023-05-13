«Пошли вы нахр*н». Дочь легенды Динамо Киев отказалась сниматься в российских сериалах 13 мая, 00:02 Екатерина Кузнецова (Фото:Instagram)

Бывший игрок киевского Динамо Олег Кузнецов рассказал о дочери, известной актрисе Екатерине Кузнецовой, которая больше не работает в России.

После полномасштабного вторжения Екатерина уехала из Москвы и поддерживает Украину.

«В марте у нее должны были начаться съемки в России — продолжение сериала «Вампиры средней полосы» и еще несколько хороших проектов. Она была очень востребована, с ней хотели работать хорошие режиссеры. После начала войны ей звонили Юрий Стоянов и Артем Ткаченко. Они говорили, что без нее не начнут снимать второй сезон «Вампиров средней полосы», они готовы были ждать, пока она вернется.

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Но Катя отказалась, а потом чуть-ли не открытым текстом сказала: «Пошли вы нах*р. Не ждите меня». Они все поняли и нашли ей замену. У нее ведь и квартира в Москве осталась, но это сейчас не самое главное. Разберемся", — цитирует Олега Кузнецова FanDay.

Также Кузнецов рассказал, почему не принял приглашение от сборной России.