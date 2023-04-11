Как Грета Тунберг. Лидера Манчестер Сити высмеяли за прическу — фото
Холанд на тренировке (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)
Сегодня будет сыгран поединок четвертьфинала Лиги чемпионов. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Бавария.
Накануне поединка форвард английского клуба Эрлинг Холанд сделал себе прическу из-за которой над ним теперь подшучивают в соцсетях, пишет The Sun.
Холанд заплел себе косички и теперь фанаты сравнивают футболиста с экоактивисткой Гретой Тунберг. «Грета стала очень высокой, не так ли?» — пишут они в соцсетях.
Ранее мы сообщали, что букмекеры спрогнозировали счет в матче Манчестер Сити — Бавария.