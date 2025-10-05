Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский прокомментировал отсутствие лидера команды Андрея Ярмоленко в заявке на матч против Металлиста 1925.

Киевляне не смогли одержать победу над харьковчанами — матч завершился ничьей 1:1, которая стала уже четвертой подряд в украинской Премьер-лиге.

После поединка тренера спросили о причинах отсутствия Ярмоленко. Шовковский ответил, что игрока не было из-за семейных проблем, и уточнил, что детали ему неизвестны. Наставник добавил, что считает ситуацию странной, сообщает официальный сайт Динамо.

«Это надо спросить у самого Андрея. После матча с Кристал Пэлас он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды. Детали мне неизвестны. Хотя, на мой взгляд, это странно», — сказал Шовковский.

Напомним, что в Лиге конференций Динамо стартовало с поражения от Кристал Пэлас (0:2). Во время перерыва Ярмоленко эмоционально общался с защитником Кристианом Биловаром, а после замены имел жесткий разговор со скамейкой запасных киевского клуба.

