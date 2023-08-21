«У него необыкновенный талант». Почеттино после поражения Челси рассказал о главной проблеме Мудрика 21 августа, 10:07 Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Главный тренер лондонского Челси Маурисио Почеттино прокомментировал игру Михаила Мудрика в матче второго тура АПЛ против Вест Хэма (1:3).

Почеттино заявил, что в клубе возлагают большие надежды на Мудрика, однако ему нужно время, чтобы реализовать свой потенциал, сообщает Football London.

«Он отыграл 45 минут. Я думаю, что он молодой игрок, которому мы должны доверять. Тренерам и команде нужно строить отношения с ним.

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У него чрезвычайные качество и талант. Ему нужно лишь время, чтобы настроиться на лучшее с командой и найти способ выступать так, как мы ожидаем, — сказал Почеттино.

В матче против Вест Хэма Мудрик вышел на поле на 46-й минуте, после чего «молотобойцы» забили два гола и одержали победу.

Ранее Почеттино рассказал о жестких требованиях к игрокам Челси.