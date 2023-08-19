«Дверь на выход открыта». Новый тренер Мудрика в Челси поставил жесткий ультиматум игрокам команды 19 августа, 12:31 Маурисио Почеттино (Фото:ФК Челси)

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино озвучил свои требования к игрокам лондонского клуба.

По словам Почеттино, игроки, за которых клуб заплатил немалые деньги, должны демонстрировать, что заслуживают играть в основе, сообщает Daily Mail.

«Если у футболиста восьмилетний контракт — он должен быть ответственным и демонстрировать уважение, преданность и качество, которое мы ожидаем от него. Если нет — он не будет играть», — сказал Почеттино.

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Тренер добавил, что клуб будет прощаться с игроками, которые не будут соответствовать его требованиям.

«Если они не хотят бороться за свое место и чувствовать себя частью команды, дверь на выход для них открыта. Тренер должен иметь поддержку владельцев, иначе будет трудно», — подчеркнул аргентинский специалист.

Ранее Маурисио Почеттино отметил талант украинского игрока Челси Михаила Мудрика.

