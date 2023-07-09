Ожидания клуба: новый главный тренер Челси оценил перспективы Мудрика в команде

9 июля, 10:05
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Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино, который начал работу в клубе несколько дней назад, высказался о Михаиле Мудрике.

Аргентинский специалист заявил, что намерен познакомиться с украинцем поближе, чтобы помочь ему показать все свои способности.

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«Очень важно разговаривать с игроками. Я собираюсь встретиться с Мудриком до того, как он приедет на предсезонную подготовку.

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Мне очень хочется увидеть его и познакомиться, а затем разработать лучшую стратегию, которая поможет ему выйти на тот уровень, которого ожидают в Челси", — приводит слова Почеттино The Guardian.

Напомним, украинец присоединился к Челси зимой текущего года. За это время он провел 17 игр во всех турнирах, в которых выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика перебрался в топ-клуб Испании.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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