Пропустит Кубок Англии. Стала известна степень травмы Мудрика в Челси 29 августа, 18:00 Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

В среду, 30 августа, Челси сыграет с Уимблдоном в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги.

Наставник лондонского клуба Маурисио Почеттино высказался о состоянии украинского футболиста Михаила Мудрика, который пропускал последний матч с Лутоном (3:0) в АПЛ.

Видео дня

По словам специалиста, его подопечный близок к возвращению.

«Будут ли завтра Броя и Бадиашиль? Нет, нам нужно подождать до международного перерыва и тогда посмотрим.

Мудрик? Возможно, он ближе к возвращению, но надо оценивать это изо дня в день", — приводит слова Почеттино Absolute Chelsea.

Ранее сообщалось, что лидер сборной Украины стал почетным гражданином Краснограда.