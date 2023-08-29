Пропустит Кубок Англии. Стала известна степень травмы Мудрика в Челси

29 августа, 18:00
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Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

В среду, 30 августа, Челси сыграет с Уимблдоном в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги.

Наставник лондонского клуба Маурисио Почеттино высказался о состоянии украинского футболиста Михаила Мудрика, который пропускал последний матч с Лутоном (3:0) в АПЛ.

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По словам специалиста, его подопечный близок к возвращению.

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«Будут ли завтра Броя и Бадиашиль? Нет, нам нужно подождать до международного перерыва и тогда посмотрим.

Мудрик? Возможно, он ближе к возвращению, но надо оценивать это изо дня в день", — приводит слова Почеттино Absolute Chelsea.

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Ранее сообщалось, что лидер сборной Украины стал почетным гражданином Краснограда.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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