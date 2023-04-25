Под Бахмутом пропал без вести экс-футболист Шахтера 25 апреля, 15:47 Михаил Костенко был игроком молодежки Шахтера в 2012—2016 годах (Фото:ФК Нива Винница)

Под Бахмутом пропал без вести экс-футболист молодежной команды донецкого Шахтера, 26-летний военнослужащий ВСУ Михаил Костенко.

Костенко пропал в декабре 2022 года, сообщила семья футболиста в Facebook.

Костенко в течение 2012-2016 годов был игроком молодежного состава Шахтера, а до этого выступал за академии киевского Динамо и Арсенала.

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Также он играл за Александрию, Чайку, Полесье и винницкую Ниву.

В 2012 году Костенко вызывался в сборную Украины U-16, за которую провел два матча.

Фото: Татьяна Костенко via Facebook

Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб призер чемпионата Украины по карате 22-летний Николай Яремчук.