Под Бахмутом пропал без вести экс-футболист Шахтера
Михаил Костенко был игроком молодежки Шахтера в 2012—2016 годах (Фото:ФК Нива Винница)
Под Бахмутом пропал без вести экс-футболист молодежной команды донецкого Шахтера, 26-летний военнослужащий ВСУ Михаил Костенко.
Костенко пропал в декабре 2022 года, сообщила семья футболиста в Facebook.
Костенко в течение 2012-2016 годов был игроком молодежного состава Шахтера, а до этого выступал за академии киевского Динамо и Арсенала.
Также он играл за Александрию, Чайку, Полесье и винницкую Ниву.
В 2012 году Костенко вызывался в сборную Украины U-16, за которую провел два матча.
Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб призер чемпионата Украины по карате 22-летний Николай Яремчук.