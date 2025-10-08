«Уклонение от призыва». Гендиректора украинского клуба подозревают в схеме фиктивного бронирования футболистов

Как сообщает Суспільне, речь идет о генеральном директоре футбольного клуба Чернигов Николае Синице.

«Директор ООО разработал схему зачисления в штат общества с последующим бронированием футболистов и руководителей футбольного клуба, которые не принимали никакого участия в деятельности предприятия, что в свою очередь уменьшало мобилизационный резерв ВСУ, а также способствовало уклонению от призыва на военную службу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно данным YouControl, Синица является руководителем ООО Коллар Компани и одним из бенефициаров футбольного клуба.

Представитель пресс-службы Чернигова Александр Гребенников заявил, что не может подтвердить факт обысков на предприятии или среди футболистов.

После 10 туров Чернигов занимает 13-е место в Первой лиге, имея 7 очков. Следующий матч Чернигов проведет 13 октября против ЮКСА.

Ранее сообщалось, что экс-вратарь Динамо и Шахтера Артур Рудько пытался выехать из Украины, но его задержали и мобилизовали.