Звезда ПСЖ может принять меры к своему партнеру по сборной, который якобы пытался наложить на него проклятие 30 августа, 21:00 Мбаппе следит за ситуацией (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Между нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе и его партнером по сборной Франции Полем Погба из Ювентуса обострились отношения после информации о том, что последний якобы попросил колдуна наложить на форварда проклятие.

Об этом сообщает GFFN ссылкой на L'Équipe.



Скандал в сборной Франции разгорелся после того, как старший брат Погба Матиас заявил, что Поль обращался к колдуну, чтобы помешать успехам Мбаппе.

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Поль Погба обратился в полицию и обвинил брата в шантаже с целью выманить у него деньги, но ситуация выглядит странной, поскольку он не связался с Мбаппе и не рассказал ему свою версию событий.

Сообщается, что Мбаппе в свою очередь следит за этой историей и может самостоятельно принять меры, если появятся доказательства претензий Матиаса.



В то же время наставник сборной Франции Дидье Дешам обеспокоен тем, что ситуация может повлиять на атмосферу в национальной команде перед чемпионатом мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что в Мозамбике футболисты отказались заходить на стадион из-за колдовства.

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