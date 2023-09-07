Был сапером, остались двое детей. На войне погиб брат футболиста сборной Украины и Динамо Киев 7 сентября, 23:16 Александр Тымчик с братом (Фото:instagram.com/tymchyk18)

Брат игрока сборной Украины и киевского Динамо Александра Тымчика Юрий Дятлюк отдал жизнь на войне с российскими оккупантами.



34-летний солдат саперного взвода аэромобильного батальона 95-й ОДШБР выполнял боевое задание вблизи Марьинки Донецкой области, во время которого попал под артиллерийский обстрел и скончался.

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Фото: instagram.com/tymchyk_18

Главный тренер Динамо Мирча Луческу во время пресс-конференции перед ответным матче с греческим Арисом сообщил, что у одного из футболистов команды погиб брат. Тогда специалист не назвал фамилию, однако недавно стало известно, что это был брат Тымчика.

Фото: instagram.com/olichka_urievna

У Юрия осталась супруга Ольга и двое детей: 11-летний сын и 4-летняя дочь. Жена создала петицию с просьбой присвоить ее мужу звание Героя Украины.

В память о погибшем назван ежегодный турнир по футзалу, который проходит в Виннице.

Фото: instagram.com/olichka_urievna

Ранее сообщалось, что на фронте погиб 22-летний фанат Карпат.