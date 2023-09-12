«Мне больно и страшно»: брат футболиста сборной Украины и Шахтера погиб на войне с Россией 12 сентября, 17:17 Сергей Ризнык (Фото:instagram.com/dimka_reznik)

Сергей Ризнык, брат голкипера национальной команды Украины и Шахтера Дмитрия, отдал жизнь за свободу украинского народа.

Футболист в Instagram сообщил, что Сергей погиб на войне с российскими оккупантами.

«Родненький, для тебя война закончилась. Мне больно и страшно это осознавать, что ты ушел, но пошел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда! Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава», — написал Дмитрий.

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Как сообщает Суспільне Новини, Сергей Ризнык погиб 7 сентября в результате минно-взрывной травмы, полученной вблизи села Новоегоровка Луганской области. У него было звание младший сержант.

Ранее сообщалось, что на войне погиб брат футболиста сборной Украины и Динамо Киев.