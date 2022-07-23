На фронте погиб воспитанник львовских Карпат 23 июля, 15:55 Павлу Кириченко было 27 лет (Фото:Львовская ассоциация футбола)

Экс-футболист Павел Кириченко, воспитанник львовских Карпат, погиб в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Львовская ассоциация футбола.

Бывшему футболисту было 27 лет. Он воспитанник львовского футбольного клуба Карпаты, где тренировался под руководством Владимира Щербы и Романа Деркача.

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Ранее он также выступал за юношеский состав Куликова из Львовской области.

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Ранее, защищая Украину от российских оккупантов, погиб 27-летний питомец львовских Карпат Олег Мазур.



Также сообщалось, что в бою за Мариуполь погиб один из лидеров ультрас Карпат Богдан Криль.

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