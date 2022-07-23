На фронте погиб воспитанник львовских Карпат
Павлу Кириченко было 27 лет (Фото:Львовская ассоциация футбола)
Экс-футболист Павел Кириченко, воспитанник львовских Карпат, погиб в бою с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Львовская ассоциация футбола.
Бывшему футболисту было 27 лет. Он воспитанник львовского футбольного клуба Карпаты, где тренировался под руководством Владимира Щербы и Романа Деркача.
Ранее он также выступал за юношеский состав Куликова из Львовской области.
Ранее, защищая Украину от российских оккупантов, погиб 27-летний питомец львовских Карпат Олег Мазур.
Также сообщалось, что в бою за Мариуполь погиб один из лидеров ультрас Карпат Богдан Криль.
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