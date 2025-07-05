Гроб нес товарищ по сборной. В Португалии прошли похороны Диогу Жоты и его брата

Родственники и друзья попрощались с Жотой и его братом (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

В португальском городе Гондомар состоялись похороны форварда Ливерпуля Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которые погибли в ДТП .

На прощание пришли нынешние и бывшие футболисты Ливерпуля и сборной Португалии, в частности Джордан Хендерсон, Тиаго Алькантара, Бернарду Силва, Фабиньо, Рубен Диаш, Бруну Фернандеш и другие.

Одноклубники простились с Жотой / Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Бернарду Силва с цветами / Фото: REUTERS/Rita Franca

На похоронах присутствовали главный тренер Ливерпуля Арне Слот и наставник сборной Португалии Роберто Мартинес, агент Жоты Жорже Мендеш.

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк нес венок с 20-м номером Жоты, а защитник «красных» Энди Робертсон нес венок с 30-м номером Силвы.

Ван Дейк и Робертсон несли венки / Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Одним из тех, кто нес гроб Жоты, был его близкий друг, полузащитник сборной Португалии и Аль-Хиляля Рубен Невеш. Он прилетел на похороны сразу после матча на клубном ЧМ-2025, который состоялся вчера.

Невеш нес гроб Жоты / Фото: REUTERS/Pedro Nunes

В конце июня Жота женился на матери трех своих детей Рут Кардозу. / Фото: REUTERS/Rita Franca

Андре Силва выступал за португальский Пенафиел / Фото: REUTERS/Rita Franca

Дедушка Диогу Жоты и Андре Силвы / Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе в Испании 3 июля. Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором они находились, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины и загорелся.

Ранее Ливерпуль объявил, что навечно закрепляет 20-й игровой номер за Жотой.