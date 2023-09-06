«Был заметен в течение 20 минут». Легенда Арсенала назвал лучший матч Мудрика за Челси
Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)
Экс-игрок Арсенала и сборной Англии Пол Мерсон раскритиковал вингера лондонского клуба Михаила Мудрика.
По словам Пола, украинец хорошо сыграл только в своем дебютном матче за «синих» против Ливерпуля. С тех пор он является незаметным.
«Михаила Мудрика я видел в течение 20 минут против Ливерпуля в январе, и с тех пор он абсолютно незаметен», — сказал Мерсон, передает Sky Sports.
Напомним, что Мудрик перешел в Челси за 70 млн евро + 30 млн бонусов.
За 18 матчей в АПЛ украинец не забил ни одного гола.
Недавно Мудрика раскритиковал бывший игрок сборной Англии и Астон Виллы Габриэль Агбонлахор.
Ранее фаны Челси высмеяли Мудрика в соцсетях после провального матча Челси в АПЛ.