«Был заметен в течение 20 минут». Легенда Арсенала назвал лучший матч Мудрика за Челси 6 сентября, 15:29 Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Экс-игрок Арсенала и сборной Англии Пол Мерсон раскритиковал вингера лондонского клуба Михаила Мудрика.

По словам Пола, украинец хорошо сыграл только в своем дебютном матче за «синих» против Ливерпуля. С тех пор он является незаметным.

«Михаила Мудрика я видел в течение 20 минут против Ливерпуля в январе, и с тех пор он абсолютно незаметен», — сказал Мерсон, передает Sky Sports.

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Напомним, что Мудрик перешел в Челси за 70 млн евро + 30 млн бонусов.

За 18 матчей в АПЛ украинец не забил ни одного гола.

Недавно Мудрика раскритиковал бывший игрок сборной Англии и Астон Виллы Габриэль Агбонлахор.

Ранее фаны Челси высмеяли Мудрика в соцсетях после провального матча Челси в АПЛ.