Сборная Франции рискует потерять еще одного ключевого футболиста перед чемпионатом мира
Поль Погба получил очередную травму (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Полузащитник Ювентуса Поль Погба получил новую травму, которая может помешать ему поехать со сборной Франции на чемпионат мира по футболу в Катаре.
Об этом сообщает GIFN.
Погба только восстановился от старой травмы, как на одной из тренировок Ювентус получил очередное повреждение.
Француз получил травму правого бедра и теперь только чудом сможет принять участие в стартовавшем 20 ноября чемпионате мира.
Ожидается, что футболист вернется в игру уже в 2023 году.
Ранее сообщалось, что из-за травмы на чемпионате мира по футболу в Катаре не сыграет ключевой полузащитник сборной Франции Нголо Канте.