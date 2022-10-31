Сборная Франции рискует потерять еще одного ключевого футболиста перед чемпионатом мира 31 октября, 09:46 Поль Погба получил очередную травму (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Полузащитник Ювентуса Поль Погба получил новую травму, которая может помешать ему поехать со сборной Франции на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Об этом сообщает GIFN.

Погба только восстановился от старой травмы, как на одной из тренировок Ювентус получил очередное повреждение.

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Француз получил травму правого бедра и теперь только чудом сможет принять участие в стартовавшем 20 ноября чемпионате мира.

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Ожидается, что футболист вернется в игру уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что из-за травмы на чемпионате мира по футболу в Катаре не сыграет ключевой полузащитник сборной Франции Нголо Канте.