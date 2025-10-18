Полесье и Шахтер не определили победителя в центральном матче тура в чемпионате Украины

В Житомире состоялся главный поединок девятого тура украинской Премьер-лиги — встречались местное Полесье и донецкий Шахтер.

Команды активно начали матч и обменивались опасными моментами. Ближе к перерыву темп игры существенно снизился из-за дождя.

Во втором тайме Шахтер давил на ворота соперника, однако хозяева сумели удержать ничейный счет.

Шахтер потерял очки во втором подряд матче. В предыдущем туре УПЛ подопечные Арды Турана разгромно уступили ЛНЗ (1:4). Полесье же прервало серию побед в чемпионате, которая составляла четыре матча.

Украинская Премьер-лига, 9-й тур

Полесье (Житомир) — Шахтер (Донецк) — 0:0

Шахтер набрал 18 очков и поднялся на второе место в таблице, опередив Динамо. Полесье имеет в активе 16 баллов и идет четвертым.

Таблица УПЛ / Фото: Flashscore.ua

Напомним, Динамо в девятом туре УПЛ потеряло очки против Зари.