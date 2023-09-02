«Давайте сразу медали и кубки вручим». Тренер клуба УПЛ разозлился на арбитров из-за скандального завершения матча чемпионата — видео 2 сентября, 18:30 Валерий Иващенко (Фото:ФК Оболонь)

Главный тренер киевской Оболони Валерий Иващенко прокомментировал матч шестого тура украинской Премьер-лиги против житомирского Полесья, в котором его команда пропустила два гола в компенсированное время, один из которых — с пенальти.

Об этом сообщает УПЛ ТВ.

На 97-й минуте Полесье получило право на пенальти после сомнительного фола, при этом гости остались в меньшинстве — удалили Мороза. 11-метровый реализовал Грицук, а в следующей атаке Полесье удвоило преимущество после точного удара Козака и выиграло матч — 2:0.

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По мнению Иващенко, арбитры, несмотря на наличие VAR, несправедливо назначили пенальти в ворота Оболони, что повлияло на итоговый результат.

«Какие впечатления могут быть? Вытягивают из пальца моменты… Играйте и чисто забивайте. Ребята работают, чтобы люди в желтых майках что-то придумывали. Они трактуют как им выгодно и не имеет значения, VAR или не VAR. Все дело в трактовке. VAR это не интеллектуальная система, которая сама решает. Решают судьи.

Смысл играть и работать, давайте сразу медали и кубки вручим. Это все не украшает футбол. В первом тайме такой же момент, но нам пенальти не дали.

Начало сезона? Есть ошибки, которые нужно исправлять их. Тренер никогда не должен быть доволен", — сказал Иващенко в комментарии УПЛ ТВ.

Победа позволила Полесью выйти на второе место в турнирной таблице, тогда как Оболонь занимает 12 строчку.

Ранее сообщалось, что Шахтер обыграл Минай (4:1) в шестом туре УПЛ.