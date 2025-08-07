«На Фиорентину не обращают внимания». Легенда украинского клуба объяснил, как Полесью не провалить матч Лиги конференций

Первый матч будет домашним для Полесья (Фото: ФК Полесье)

В четверг, 7 августа, житомирское Полесье сыграет против венгерского Пакша в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Свою еврокубковую кампанию украинский клуб начал с неожиданного поражения от андоррской Санта-Коломы (1: 2), однако в ответном матче Полесье взяло уверенный реванш — 4: 1.

Пакш сперва вылетел из Лиги Европы, уступив румынскому ЧФР Клужу (0:0, 0:3), но в Лиге конференций уже успел пройти словенский Марибор (1:0, 1:1).

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко бывший игрок сборной Украины Игорь Худобяк поделился мыслями, как Полесью избежать повторения ошибок первого матча с Санта-Коломой, и рассказал, думают ли сейчас в команде о Фиорентине — потенциального соперника в следующем раунде.

Игорь Худобяк спрогнозировал результат матча / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Я не смотрел матчи Пакша, поэтому трудно что-то конкретное сказать об этой команде. После этой игры можно будет сделать больше выводов. Знаю лишь, что в основном там играют венгры.

Полесье, после победы над Санта-Коломой, должно выглядеть намного увереннее. Ожидаю увидеть организованную, дисциплинированную команду Ротаня, которая выйдет на поле с желанием победить.

Думаю, выездная победа над Карпатами не истощила житомирян, ведь была определенная ротация состава. Да и сама победа во Львове придает уверенности.

Чтобы избежать такого результата, как в первой игре против команды из Андорры, на этот раз следует действовать осторожнее с первых минут — компактно, внимательно. Возможно, даже стоит отдать инициативу венграм, чтобы лучше понять, на что они способны.

В ответном матче с Санта-Коломой и в игре против Карпат Полесье выглядело хорошо. Трудно сказать, какие именно позиции нуждаются в усилении — это лучше знает тренерский штаб.

Когда ты понимаешь, что в следующем раунде тебя ждет Фиорентина, на это особо не обращаешь внимания. Сначала надо пройти соперника, с которым играешь сейчас. Но в целом — наоборот, приятно иметь шанс сыграть с такой командой, как Фиорентина.

Мой прогноз — победа Полесья с разницей в один мяч", — сказал Худобяк.

Победитель двухматчевого противостояния Полесье — Пакш выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, где будет играть с итальянской Фиорентиной. Команда, которая проиграет, вылетит из еврокубков.

