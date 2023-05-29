Первый легионер: Дебютант УПЛ подписал участника чемпионата мира U-20 — фото

29 мая, 22:39
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Чиджоке Аниагбосо (Фото:ФК Полесье)

Чиджоке Аниагбосо (Фото:ФК Полесье)

Житомирский Полесье объявил о трансфере голкипера Чиджоке Аниагбосо.

Новичок украинской Премьер-лиги заключил контракт с 19-летним вратарем на пять лет.

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Чиджоке присоединится к житомирской команде во время подготовки к сезону-2023/24.

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Аниагбосо является игроком молодежной сборной Нигерии. В составе команды он стал бронзовым призером Кубка африканских наций-2023, на которых отыграл все шесть матчей на турнире в основном составе.

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Сейчас нигериец выступает за национальную сборную Нигерии U-20 на чемпионате мира. Вместе с ним команда вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной Украины может возглавить известный львовский клуб.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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