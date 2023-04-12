Поднял руку на женщину. Украинского футболиста выгнали из клуба за инцидент с судьей 12 апреля, 12:33 Вадим Червак (Фото:ФК Полесье)

Житомирское Полесье расторгло контракт с защитником Вадимом Черваком, который в матче Первой лиги с Металлургом (1:2) толкнул судью Софию Причину.

«После досадного инцидента в матче против Металлурга, к которому был причастен игрок Полесья Вадим Червак, руководство клуба совместно с тренерским штабом приняло решение о досрочном расторжении контракта и прекращении сотрудничества с футболистом Вадимом Черваком».

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«Официальная позиция Полесья — клуб считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает любых проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров», — такое сообщение появилось на сайте Полесья.

Ранее сообщалось, что в перерыве матча Ливерпуль — Арсенал лайнсмен ударил футболиста мерсисайдского клуба Эндрю Робертсона.