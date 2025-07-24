Это будет первый официальный матч Руслана Ротаня в качестве главного тренера житомирского клуба (Фото: ФК Полесье)

Украинский клуб встретится с соперником из Андорры во втором отборочном раунде Лиги конференций.

Поединок Полесье — Санта-Колома пройдет в четверг, 24 июля. Начало в 20:00.

Матч в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

В букмекерских конторах фаворит встречи украинский клуб. Котировки на матч: победа Полесье — 1.24, ничья — 5.90, победа Санта-Коломы — 13.00.

Санта-Колома — лучший клуб Андорры. На счету команды 13 побед в национальном чемпионате и 10 выигранных Кубков Андорры. В прошлом сезоне Санта-Колома заняла третье место в национальном чемпионате.

Кстати, в первом раунде квалификации андоррцы сенсационно выбили боснийский Борац Баня-Лука, который в сезоне 2023/24 дошел до 1/8 финала Лиги конференций.

Если Полесью удастся пройти сербский клуб, то дальше житомиряне сыграют против победителя пары Пакш (Венгрия) — Марибор (Словения).

Ранее мы писали, где можно посмотреть матч квалификации Лиги Европы Бешикташ — Шахтер. А также кто будет транслировать поединок Лиги конференций Александрия — Партизан.