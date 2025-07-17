Андоррский клуб сотворил громкую сенсацию и стал соперником Полесья в квалификации Лиги конференций

17 июля, 21:43
Поделиться:
Санта Колома выбила прошлогоднего участника 1/8 финала Лиги конференций (Фото: ФК Санта Колома)

Санта Колома выбила прошлогоднего участника 1/8 финала Лиги конференций (Фото: ФК Санта Колома)

Житомирское Полесье получило соперника во втором квалификационном раунде Лиги конференций 2025/26.

Украинский клуб сыграет с Санта-Коломой из Андорры. В первом раунде квалификации андоррцы сенсационно выбили боснийский Борац Баня-Лука, который в сезоне 2023/24 дошел до 1/8 финала Лиги конференций.

Реклама

Читайте также:
Лига чемпионов: кто стал соперником Динамо Киев — результаты ответных матчей первого раунда квалификации

Санта Колома на выезде обыграла Борац со счетом 4:1, а дома проиграла 0:2, но прошла дальше по сумме двух матчей.

Первый поединок между Полесьем и Санта-Коломой состоится 24 июля. Житомиряне будут принимать соперника в словацком Пряшове. Ответный матч запланирован на 31 июля.

Ранее сообщалось, что Шахтер вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы, несмотря на ничью с финским Ильвесом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Полесье Футбол Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies