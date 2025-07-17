Андоррский клуб сотворил громкую сенсацию и стал соперником Полесья в квалификации Лиги конференций

Украинский клуб сыграет с Санта-Коломой из Андорры. В первом раунде квалификации андоррцы сенсационно выбили боснийский Борац Баня-Лука, который в сезоне 2023/24 дошел до 1/8 финала Лиги конференций.

Санта Колома на выезде обыграла Борац со счетом 4:1, а дома проиграла 0:2, но прошла дальше по сумме двух матчей.

Первый поединок между Полесьем и Санта-Коломой состоится 24 июля. Житомиряне будут принимать соперника в словацком Пряшове. Ответный матч запланирован на 31 июля.

