Клуб из Житомира возглавил рейтинг лучших футбольных команд Европы 13 мая, 09:42 Фото с матча (Фото:ФК Полесье)

Лидер Первой лиги чемпионата Украины Полесья Житомир — лучшая команда среди вторых дивизионов 20 стран континента.

В среднем Полесье набирает 2.6 очка за игру, что является лучшим показателем среди других клубов.

Лидеры по среднему количеству очков за матч:

1. Полесье (Украина) - 2,6

2. Пансерраикос (Греция) - 2,55

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3. Кифисия (Греция) - 2,55

4. Морейренс (Португалия) - 2,26

5. Самсунспор (Турция) - 2,21

6. Бернли (Англия) - 2,2

7. Гераклес (Нидерланды) - 2,19

8. Рангейм (Норвегия) - 2,17

📈 Best-performing second-tier leaders in Europe's 20 top-ranked countries in 2022/23:



🇺🇦 P. Zhytomyr (2.6 pts/game)

🇬🇷 Panserraikos (2.55)

🇬🇷 Kifisia (2.55)

🇵🇹 Moreirense (2.26)

🇹🇷 Samsunspor (2.21)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Burnley (2.20)

🇳🇱 Heracles (2.19)

🇳🇴 Ranheim* (2.17)



*Summer league country pic.twitter.com/7eDM0ppqgG — The Sweeper (@SweeperPod) May 12, 2023

Интересно, что украинская команда расположилась выше победителя английского Чемпионшипа Бернли, который находится на шестом месте.

Напомним, что Полесье является лидером Первой лиги Украины. Победа над Кременем в следующем матче досрочно обеспечит команде место в УПЛ на сезон 2023/2024.

Ранее сообщалось, что российские мародеры продают кубок Зари, одержавшей его за победу в Первой лиге.