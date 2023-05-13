Клуб из Житомира возглавил рейтинг лучших футбольных команд Европы
Фото с матча (Фото:ФК Полесье)
Лидер Первой лиги чемпионата Украины Полесья Житомир — лучшая команда среди вторых дивизионов 20 стран континента.
В среднем Полесье набирает 2.6 очка за игру, что является лучшим показателем среди других клубов.
Лидеры по среднему количеству очков за матч:
1. Полесье (Украина) - 2,6
2. Пансерраикос (Греция) - 2,55
3. Кифисия (Греция) - 2,55
4. Морейренс (Португалия) - 2,26
5. Самсунспор (Турция) - 2,21
6. Бернли (Англия) - 2,2
7. Гераклес (Нидерланды) - 2,19
8. Рангейм (Норвегия) - 2,17
Интересно, что украинская команда расположилась выше победителя английского Чемпионшипа Бернли, который находится на шестом месте.
Напомним, что Полесье является лидером Первой лиги Украины. Победа над Кременем в следующем матче досрочно обеспечит команде место в УПЛ на сезон 2023/2024.
Ранее сообщалось, что российские мародеры продают кубок Зари, одержавшей его за победу в Первой лиге.