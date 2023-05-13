Клуб из Житомира возглавил рейтинг лучших футбольных команд Европы

13 мая, 09:42
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Фото с матча (Фото:ФК Полесье)

Фото с матча (Фото:ФК Полесье)

Лидер Первой лиги чемпионата Украины Полесья Житомир — лучшая команда среди вторых дивизионов 20 стран континента.

В среднем Полесье набирает 2.6 очка за игру, что является лучшим показателем среди других клубов.

Лидеры по среднему количеству очков за матч:

1. Полесье (Украина) - 2,6

2. Пансерраикос (Греция) - 2,55

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3. Кифисия (Греция) - 2,55

4. Морейренс (Португалия) - 2,26

5. Самсунспор (Турция) - 2,21

6. Бернли (Англия) - 2,2

7. Гераклес (Нидерланды) - 2,19

8. Рангейм (Норвегия) - 2,17

Интересно, что украинская команда расположилась выше победителя английского Чемпионшипа Бернли, который находится на шестом месте.

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Напомним, что Полесье является лидером Первой лиги Украины. Победа над Кременем в следующем матче досрочно обеспечит команде место в УПЛ на сезон 2023/2024.

Ранее сообщалось, что российские мародеры продают кубок Зари, одержавшей его за победу в Первой лиге.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Полесье

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