Дело Усманова: полиция обыскала офис Баварии из-за российского олигарха

29 апреля, 12:27
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Из-за Усманова у Баварии проблемы (Фото:Bild)

Из-за Усманова у Баварии проблемы (Фото:Bild)

Немецкая полиция обыскала офис футбольного клуба Бавария по делу об отмывании денег в отношении российского миллиардера Алишера Усманова.

Как сообщает Bild, Усманов подозревается в финансовых махинациях, чтобы избежать уплаты налогов в период с 2017 по 2022 год. Речь идет о многозначной миллионной сумме. Ранее в Германии арестовали яхту российского мильярдера.

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С Баварией Усманова связывает тесное знакомство с почетным президентом клуба Ули Хенессом. Ранее Хенесса судили на три с половиной года за неуплату налогов.

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Прокуратура Германии отметила, что не проводит никаких расследований в отношении Баварии и членов клуба. Бавария по этому делу фигурирует не как подозреваемая сторона, а как свидетель.

Из-за вторжения РФ в Украину активы Усманова в ЕС заморожены, расследование возможного отмывания денег продолжается.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бавария (Мюнхен) Алишер Усманов

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