Полиция провела обыск в доме президента Украинской ассоциации футбола и экс-нардепа Павелко — СМИ 28 октября, 20:54 Андрей Павелко (Фото:УАФ)

В доме президента Украинской ассоциации футбола и бывшего народного депутата Андрея Павелко прошли обыски, сообщает издание FootballHub со ссылкой на документ Нацполиции.

По информации издания, обыск в доме Павелко прошел 18 октября на основании решения следственного судьи.

Сообщается, что он проходит свидетелем в уголовном деле «по факту злоупотребления должностными лицами УАФ своим служебным положением в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах». FootballHub пишет, что дело касается растраты средств, полученных ФФУ от УЕФА.



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Ранее Павелко отрицал, что у него проходили обыски, и говорил, что скоро вернется в Украину из командировки. Как сообщал журналист Константин Андриюк, по мнению Павелко, «за этим стоит российский след».