Полиция провела обыск в доме президента Украинской ассоциации футбола и экс-нардепа Павелко — СМИ
Андрей Павелко (Фото:УАФ)
В доме президента Украинской ассоциации футбола и бывшего народного депутата Андрея Павелко прошли обыски, сообщает издание FootballHub со ссылкой на документ Нацполиции.
По информации издания, обыск в доме Павелко прошел 18 октября на основании решения следственного судьи.
Сообщается, что он проходит свидетелем в уголовном деле «по факту злоупотребления должностными лицами УАФ своим служебным положением в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах». FootballHub пишет, что дело касается растраты средств, полученных ФФУ от УЕФА.
Ранее Павелко отрицал, что у него проходили обыски, и говорил, что скоро вернется в Украину из командировки. Как сообщал журналист Константин Андриюк, по мнению Павелко, «за этим стоит российский след».