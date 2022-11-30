Польша — Аргентина. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022 30 ноября, 08:10 Аргентине для выхода в плей-офф нужна победа (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

НВ представляет анонс матча третьего тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Польши и Аргентины.



Поединок Польша — Аргентина состоится в Дохе 30 ноября на стадионе 974. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать про сборную Польши перед матчем:

лидирует в группе С с четырьмя очками в активе после ничьей с Мексикой ( 0:0) и победы над Саудовской Аравией ( 2:0);

0:0) и победы над Саудовской Аравией 2:0); для выхода в плей-офф хватит ничьей, а при определенных раскладах — даже поражения;

потерпела одно поражение в последних пяти играх при трех победах и одной ничьей;

проблем с составом не имеет.

Что нужно знать про сборную Аргентины перед матчем:

с 3 очками занимает 2-ое место в группе С после поражения от Саудовской Аравии ( 1:2) и победы над Мексикой ( 2:0);

1:2) и победы над Мексикой 2:0); для выхода в плей-офф нужна победа, но при определенных раскладах хватит и ничьей;

выиграла четыре из пяти последних матчей, потерпев одно поражение;

не имеет кадровых проблем перед поединком.

Ориентировочные составы:

Польша: Щенсны — Глик, Берешиньски, Кэш, Кивер — Крыховяк, Белик, Франковски, Милик, Зелиньски — Левандовски

Аргентина: Э. Мартинес — Отаменди, Акунья, Лис. Мартинес, Монтиэль — Родригес, Де Пауль, Макаллистер, Ди Мария — Месси, Лаут. Мартинес

