Польша — Аргентина. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022
Аргентине для выхода в плей-офф нужна победа (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
НВ представляет анонс матча третьего тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Польши и Аргентины.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Польша — Аргентина можно здесь
Поединок Польша — Аргентина состоится в Дохе 30 ноября на стадионе 974. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать про сборную Польши перед матчем:
- лидирует в группе С с четырьмя очками в активе после ничьей с Мексикой (0:0) и победы над Саудовской Аравией (2:0);
- для выхода в плей-офф хватит ничьей, а при определенных раскладах — даже поражения;
- потерпела одно поражение в последних пяти играх при трех победах и одной ничьей;
- проблем с составом не имеет.
Что нужно знать про сборную Аргентины перед матчем:
- с 3 очками занимает 2-ое место в группе С после поражения от Саудовской Аравии (1:2) и победы над Мексикой (2:0);
- для выхода в плей-офф нужна победа, но при определенных раскладах хватит и ничьей;
- выиграла четыре из пяти последних матчей, потерпев одно поражение;
- не имеет кадровых проблем перед поединком.
Ориентировочные составы:
Польша: Щенсны — Глик, Берешиньски, Кэш, Кивер — Крыховяк, Белик, Франковски, Милик, Зелиньски — Левандовски
Аргентина: Э. Мартинес — Отаменди, Акунья, Лис. Мартинес, Монтиэль — Родригес, Де Пауль, Макаллистер, Ди Мария — Месси, Лаут. Мартинес