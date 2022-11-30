Польша — Аргентина. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022

30 ноября, 08:10
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Аргентине для выхода в плей-офф нужна победа (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Аргентине для выхода в плей-офф нужна победа (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

НВ представляет анонс матча третьего тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Польши и Аргентины.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Польша — Аргентина можно здесь

Поединок Польша — Аргентина состоится в Дохе 30 ноября на стадионе 974. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Видео дня

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Польши перед матчем:

  • лидирует в группе С с четырьмя очками в активе после ничьей с Мексикой (0:0) и победы над Саудовской Аравией (2:0);
  • для выхода в плей-офф хватит ничьей, а при определенных раскладах — даже поражения;
  • потерпела одно поражение в последних пяти играх при трех победах и одной ничьей;
  • проблем с составом не имеет.
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Что нужно знать про сборную Аргентины перед матчем:

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  • с 3 очками занимает 2-ое место в группе С после поражения от Саудовской Аравии (1:2) и победы над Мексикой (2:0);
  • для выхода в плей-офф нужна победа, но при определенных раскладах хватит и ничьей;
  • выиграла четыре из пяти последних матчей, потерпев одно поражение;
  • не имеет кадровых проблем перед поединком.

Ориентировочные составы:

Польша: Щенсны — Глик, Берешиньски, Кэш, Кивер — Крыховяк, Белик, Франковски, Милик, Зелиньски — Левандовски

Аргентина: Э. Мартинес — Отаменди, Акунья, Лис. Мартинес, Монтиэль — Родригес, Де Пауль, Макаллистер, Ди Мария — Месси, Лаут. Мартинес

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Польши Сборная Аргентины

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